منة جلال تكشف سبب ابتعادها عن الساحة الفنية – فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة منة جلال عن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية، كما أشارت إلى أن الوسط الفني أصبح سلبيا والعمل فيه يحتاج إلى حروب.

وقالت منة جلال من خلال برنامج "ضبه ومفتاح"، الذي تقدمه الإعلامية تينا نصر: "الوسط الفني بالنسبالي وسط سلبي جدًا لازم احارب علشان أشتغل فيه أو أعمل مسلسل أو أشارك في أي عمل فني".

وأضافت: "يمكن دي غلطتي لأني بقى عندي أولويات وطفل وبقيت مسخرة حياتي كلها لابني، والجواز والحب عطلني لأني بتفضل دا عن الشغل".

ووجهت رسالة شكر للدكتور أشرف زكي قائلة: "بشكر دكتور أشرف ونقابة المهن التمثيلية لأنه رجع ناس وفنانين كتير يشتغلوا ومنحهم فرص كبيرة ورجع لهم الثقة بنفسهم".

يذكر أن منة جلال شاركت في بطولة مسرحية "شفيقة المصرية"، وهي عرض غنائي استعراضي، تم افتتاحه على مسرح البالون، بمشاركة علا رامي وفادي خفاجة.

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