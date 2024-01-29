شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تعالج أزمة صورها الإباحية بظهورها في مدرجات تشيفز ورافينز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن تصدرت النجمة العالمية تايلور سويفت، عناوين الصحف خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب أزمتها في تصميم صور إباحية لها عن طريق الذكاء الاصطناعي والتي تسببت في أزمة كبيرة داخل الوسط الفني والمشاهير الذين سارعوا في انتقاد تلك الواقعة، ظهرت "تايلور" أمس في مدرجات فريقها المفضل في كرة القدم الأمريكية.

والتقطت عدسات المصورين ظهور "تايلور" في مدرجات مباراة بطولة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بين كانساس سيتي تشيفز وبالتيمور رافينز في ملعب M&T Bank في ماريلاند.

وظهرت "تايلور" في المدرجات بالتزامن مع تشجعيها لفريقها كانساس سيتي تشيفز، وحبيبها ترافيس كيلس نجم الفريق، وإعلان ترويجي لجوائز الجرامي المقرر لها الأحد المقبل والتي تشارك فيه النجمة والمقرر لها ان تحطيم ارقام قياسية جديدة مع فوزها بأكبر عدد من ألبومات العام.

وسرعان ما تداول عدد من مستخدمي منصات السوشيال ميديا، احتفال مغنية "Bejeweled" بسجل مباراة فاصلة لحبيبها ترافيس كيلس في جناحها الفاخر في ملعب المباراة وسط عدد من أصدقائها.

وسبق وأصدرت SAG-AFTRA أول أمس بيانًا يدين الصور المزيفة لـ "سويفت" باعتبارها "مزعجة وضارة ومثيرة للقلق العميق"، وقالت "إن تطوير ونشر الصور المزيفة - خاصة تلك ذات الطبيعة البذيئة - دون موافقة شخص ما يجب أن يصبح غير قانوني".

جاءت تلك الخطوات بعد عدة أيام من انتشار الصور الجنسية الصريحة التي أنشأها الذكاء الاصطناعي لـ سويفت عبر منصة أكس، والتي سرعان ما انتشرت لعدد من المنصات الأخرى.