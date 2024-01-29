عادت كيت ميدلتون إلى منزلها في وندسور اليوم بعد 14 يومًا في المستشفى في عيادة لندن في مارليبون بعد إجراء عملية جراحية في البطن.
وقال متحدث باسم قصر كنسينغتون: “إن أميرة ويلز عادت إلى منزلها في وندسور لمواصلة تعافيها من الجراحة. إنها تحرز تقدمًا جيدًا.”
وتابع البيان: “يود الأمير والأميرة أن يتقدما بالشكر الجزيل للفريق بأكمله في عيادة لندن، وخاصة طاقم التمريض المتفاني، على الرعاية التي قدموها.”
وختم البيان: “لا تزال عائلة ويلز تشعر بالامتنان للتمنيات الطيبة التي تلقتها من جميع أنحاء العالم.”
وكان قصر كنسينغتون قد اعلن قبل اسبوعين عن دخول الأميرة كيت ميدلتون المستشفى لإجراء عملية جراحية بالبطن. واعتذر البيان من الأميرة كيت ميدلتون عن كل مواعيدها التي كان مقررًا ان تقام في الفترة المقبلة، على ان يتم تأجيلها الى وقت لاحق بعد انتهاء فترة تعافيها، التي املت ان تكون في اسرع وقت ممكن.
كانت هذه تفاصيل خبر قصر كنسينغتون يصدر بيانًا عاجلاً بما خصّ صحّة كيت ميدلتون بعد خضوعها لعملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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