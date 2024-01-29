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ميرنا وليد - بيروت - أعلن قصر كنسينغتون، أن كايت ميدلتون غادرت مستشفى لندن يوم الاثنين بعد إجراء عملية جراحية لها في البطن في 16 كانون الثاني/يناير.
ونشر قصر كنسينغتون عبر حسابه الرسمي بياناً، جاء فيه: "عادت أميرة ويلز إلى منزلها في وندسور لمواصلة تعافيها من الجراحة. إنها تحرز تقدماً جيداً. يود الأمير والأميرة أن يتقدما بالشكر الجزيل للفريق بأكمله في عيادة لندن، وخاصةً طاقم التمريض المتفاني، على الرعاية التي قدموها". وأضاف البيان: "لا تزال عائلة ويلز تشعر بالامتنان للتمنيات الطيبة التي تلقتها من جميع أنحاء العالم".
وكان قصر كينغستون قد أعلن في بيان، أن كايت ميدلتون دخلت المستشفى يوم الثلاثاء في 16 كانون الثاني/يناير 2024، لإجراء عملية جراحية في البطن.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إجرائها عملية جراحية.. كايت ميدلتون تغادر المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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