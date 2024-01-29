ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة اللبنانية تاتيانا مرعب، والشهيرة بدور "الدكتورة جومانا" بعيد ميلادها برفقة عائلتها وزوجها، ووثقت الحفل بمجموعة صور ومقاطع فيديو عبر حسابها الخاص.

وظهرت تاتيانا في الفيديو وهي سعيدة للغاية برفقة ولديها، وجمعتها بزوجها قبلة حميمة بغاية الرومانسية.

وتشارك تاتيانا حالياً في بطولة مسلسل "الخائن"، وتدور قصته حول طبيبة شهيرة "سلافة معمار"، تعيش حياة مستقرة مع زوجها وابنها، وتكتشف عن طريق الصدفة خيانة زوجها "قيس الشيخ نجيب" مع فتاة شابة "مرام علي"، عاش معها قصة حب دامت حوالى العامين.

وتقرر بعد ذلك الزوجة والطبيبة الانتقام من زوجها وعشيقته على طريقتها الخاصة، ضمن أحداث قوية.

ويشارك في مسلسل "الخائن" عدد كبير من الممثلين أبرزهم: قيس الشيخ نجيب، سلافة معمار، مرام علي، رولا بقسماتي، جلال شموط، خالد شباط، إيلي متري، تاتيانا مرعب وجينا أبو زيد.

كانت هذه تفاصيل خبر بطلة الخائن تحتفل بعيد ميلادها.. وقبلة حميمة تجمعها بزوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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