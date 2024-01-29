ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية ملك أحمد زاهر عن الأخبار المتداولة حول المنافسة القوية بينها وبين شقيقتها ليلى، والتي تصل إلى حد الغيرة.
وقالت ملك: "الناس تقريباً مش مصدّقة إن فيه إخوات بيحبوا الخير لبعض، وأنا فخورة بكل خطوات ليلى وهي شاطرة وموهوبة، وببارك ليها هي وسلمى أبو ضيف على مسلسلهم في رمضان أعلى نسبة مشاهدة".
وعن رأيها بأغنية "أمور بسيط" التي جمعت شقيقتها بخطيبها الفنان هشام جمال، قالت: "الأغنية عجبتني جداً وفخورة بليلى وهشام جداً وهما موهوبين وبحس إن في بينهم كيميا، وهشام دائماً عنده أفكار جديدة بيعملها".
كانت هذه تفاصيل خبر ملك أحمد زاهر ترد على إتهامها بالغيرة من شقيقتها ليلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.