ملك أحمد زاهر ترد على إتهامها بالغيرة من شقيقتها ليلى

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية ملك أحمد زاهر عن الأخبار المتداولة حول المنافسة القوية بينها وبين شقيقتها ليلى، والتي تصل إلى حد الغيرة.



وقالت ملك: "الناس تقريباً مش مصدّقة إن فيه إخوات بيحبوا الخير لبعض، وأنا فخورة بكل خطوات ليلى وهي شاطرة وموهوبة، وببارك ليها هي وسلمى أبو ضيف على مسلسلهم في رمضان أعلى نسبة مشاهدة".

وعن رأيها بأغنية "أمور بسيط" التي جمعت شقيقتها بخطيبها الفنان هشام جمال، قالت: "الأغنية عجبتني جداً وفخورة بليلى وهشام جداً وهما موهوبين وبحس إن في بينهم كيميا، وهشام دائماً عنده أفكار جديدة بيعملها".