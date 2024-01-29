إيمي سمير غانم تنشر صورة والديها بالذكاء الاصطناعي وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة والديها الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبدالعزيز بالذكاء الاصطناعي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت إيمي على الصورة: "ربنا يرحمهم يارب".

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته، اليوم التالي الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز رحلت صباح السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض، منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل من نفس العام، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

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