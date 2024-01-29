شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة كورال مركز الجيزة الثقافي تقدم حفلاً مبهجًا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت فرقة كورال مركز الجيزة الثقافي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، حفلاً مبهجًا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، بقيادة المايسترو دكتور صلاح مصطفى حيث قدم باقة من أجمل الأغانى، ونماذج من الأغنيات الفولكلورية والشعبية، وشهد العرض حضورًا وتفاعلاً جماهيريًا كبيرًا من جمهور المعرض.

أبدعت الفرقة وسط تصفيق وتشجيع كبير من الجمهور وقدمت العديد من المنوعات الغنائية للكورال والصوليستات منها أغاني لهاني شاكر، والليلة الكبيرة، ميدلي شعبيات، أما براوة، ميدلي محمد فوزى، والله ما طلعت شمس ولا غربت، ما بيسألش عليا ابدا.

الفرقة قدمت حفلها ضمن برنامج العروض الفنية ببلازا 1، فى إطار خطة وزارة الثقافة لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين فى كافة المجلات الثقافية والفنية.