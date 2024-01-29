بالفيديو- من داخل الجيم.. ريتا حايك تظهر شكلها قبل وبعد التمرين وتعلق ساخرةً

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ريتا حايك متابعيها، مقطع فيديو ظهرت فيه من داخل الصالة الرياضية، وأظهرت من خلاله الفرق بين حالتها في بداية التمارين وحالتها بعد الإنتهاء منها، وعلقت ساخرةً: "الحماس بالاوّل.

.و النّتيجة".

وكانت شاركت ريتا حايك في فيلم فرنسي تحت عنوان Les Barbares من إخراج الممثلة والمخرجة الفرنسية جولي دلبي. الفيلم الذي يجمع نخبة كبيرة من الممثلين الفرنسيين الشباب، تدور أحداثه في قلب قرية فرنسية في مقاطعة بريتاني، حيث قررت البلدية الترحيب بعائلة من اللاجئين الأوكرانيين، إلا أن اللاجئين الذين وصلوا ليسوا أوكرانيين، بل سوريون ...

ونشرت ريتا حايك صوراً من كواليس العمل، وعلقت: "انتهينا للتو من تصوير “Les Barbares” ، جولي دلبي كنت مصدر إلهام لنا جميعًا في المجموعة!".

