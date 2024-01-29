شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مسلسل Severance بموسم ثانٍ بعد انتهاء اضطرابات هوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر القائمون على مسلسل الخيال والاثارة Severance، عودة العمل على الموسم الثاني من جديد بعد توقف دام لأكثر من شهرين بسبب اضطرابات هوليوود SAG-AFTRA التي أثرت على الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الموسم الجديد من مسلسل Severance الذى يعرض على شبكة +Apple TV توقف في مايو 2023 بسبب اضطرابات SAG-AFTRA التي انتهت في 26 سبتمبر بعد مرور 74 يوماً ليعود من جديد صناع السينما والدراما للعمل واستكمال تصوير الاعمال التي توقفت.

أصدرت منصة Apple TV+ صورة بالأبيض والأسود للنجم آدم سكوت وهو يجري عبر مدخل، والذي يبدو مثل مكاتب لمون، وعلق المنتج التنفيذي بن ستيلر قائلاً: "العودة إلى العمل".

Severance ‏ هو مسلسل خيال علمي أمريكي وإثارة نفسية من تأليف دان إريكسون وإخراج بن ستيلر وأويف مكاردل، ويقوم ببطولة المسلسل آدم سكوت، زاك شيري، بريت لور، تراميل تيلمان، جين تولوك، ديتشن لاشمان، مايكل تشيرنوس، جون تورتورو، كريستوفر واكن، وباتريشيا أركيت.