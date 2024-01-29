ديانا حداد بإطلالة مختلفة عن المعتاد .. وهذا ما ارتدته

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد مجموعة من الصور الجديدة لها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.



وما يميز هذه الصور أن ديانا اعتمدت إطلالة مختلفة عن المعتاد، حيث ارتدت جينز وتوب سوداء مع صاندال باللون الأسود أيضاً وبلايز باللون نفسه.

ومن المرات القليلة التي نرى فيها ديانا تنشر صورها بالجينز.

يذكر أن آخر أعمال ديانا كانت أغنية أطلقتها العام الماضي، باللهجة العراقية حملت عنوان "يمك مزاجي"، الأغنية من كلمات الشاعر فراس الحبيب، وألحان علي صابر، في تعاون يجمعها معه بعد سلسلة أعمال قدماها معا في الفترة الأخيرة.