بالفيديو - أول ظهور لتايلور سويفت بعد أزمة صورها بدون ملابس بالذكاء الإصطناعي

ميرنا وليد - بيروت - بعد أزمة النجمة العالمية تايلور سويفت، في تصميم صور لها بدون ملابس وخادشة للحياء عن طريق الذكاء الإصطناعي والتي تسببت في أزمة كبيرة لها، ظهرت "تايلور" أمس في مدرجات فريقها المفضل في كرة القدم الأميركية.



والتقطت عدسات المصورين تايلور في مدرجات مباراة بطولة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بين كانساس سيتي تشيفز وبالتيمور رافينز في ملعب M&T Bank في ماريلاند.

وظهرت تايلور في المدرجات، وحبيبها ترافيس كيلس نجم الفريق، وإعلان ترويجي لجوائز الغرامي المقرر لها الأحد المقبل والتي تشارك فيه النجمة والمقرر لها ان تحطيم ارقام قياسية جديدة مع فوزها بأكبر عدد من ألبومات العام.