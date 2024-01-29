سلمى أبو ضيف إعلامية تشعر بالغيرة من نجاح صبا مبارك في "بين السطور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عرضت أولى حلقات مسلسل بين السطور، قبل ساعات على قناة MBC ومنصة شاهد الإلكترونية.

وظهرت سلمى أبو ضيف في المسلسل بدور ملك شهاب، وهي إعلامية شابة، وبينها وبين هند (صبا مبارك) الإعلامية الشهيرة منافسة شرسة وغيرة تشتعل بينهما.

وظهر على وجه ملك خلال الأحداث الغيرة والحقد خاصة بعد حصول هند (صبا مبارك) على جائزة أفضل إعلامية للمرة الخامسة على التوالي وبعدها تواجه ملك والدها وتبلغه أنها في يوم ما ستحصل على الجائزة، بدون واسطة أو مساعدة منه.

مسلسل بين السطور يعرض يوميا على قناة MBC الساعة 5 مساء، ويضم عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، محمد علاء، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي.

وفي سياق آخر، تنتظر سلمى أبو ضيف عرض فيلم أنف وثلاث عيون، ومن المقرر عرضه يوم 31 يناير في السينمات، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، والفيلم من إخراج أمير رمسيس.

وتشارك سلمى في السباق الرمضاني 2024 بمسلسلها أعلى نسبة مشاهدة وهو أول بطولة مطلقة لها، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وتقوم فيه بدور شيماء فتاة من عائلة بسيطة مهووسة بالتيك توك.