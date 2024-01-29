"بين السطور" الحلقة الأولى.. صبا مبارك تضحى بالأمومة حفاظا على عملها كمذيعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بين السطور، مطاردة الماضي للإعلامية الشهيرة هند- الفنانة صبا مبارك، إذ كشفت الأحداث عن قصة حبها التي انتهت نهاية مؤلمة، ثم زواج تعكّر صفوه في بدايته بسبب إجرائها لعملية إجهاض، لكي تحافظ على مصيرها المهني كمذيعة طموحة مازالت في بداية مشوارها.

وتضحي هند بدور الأم مقابل خلق مكانة مميزة لها، فهل ما زال الماضي يحمل المزيد من المفاجآت؟ هذا ما ستكشف عنه الأحداث القادمة من المسلسل.

وتجسد صبا شخصية الإعلامية الشهيرة هند سالم، التي يطاردها الماضي بخطايا قديمة، وذلك من خلال أحداث مسلسل بين السطور الذي يُعرض حالياً على قنوات ام بي سي وأون تي في بالتوازي مع منصة شاهد.

مسلسل بين السطور هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد، إخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصري.

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