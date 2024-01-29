بعد زفافها.. رامي صبري يوجه رسالة لشقيقته ريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان رامي صبري متابعيه، صورا من حفل زواج شقيقته ريم، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق رامي على الصور وكتب: "بنتي وحبيبتي واختي ريم الجميلة، مبروك زواجك مبسوط بيكي وفرحان ليكي اوي، خلصتي دراستك ونجحتي ودلوقتي اتجوزتي يا حبيبتي، ربنا يسعدك انتي وعريسك عبود الجميل حبيبتي وربنا يرزقكم الذرية الصالحة ان شاء الله".

يذكر أن الفنان رامي صبري يستعد لإحياء حفل غنائي جديد، ومن المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 16 فبراير المقبل.

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