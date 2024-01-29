محمد الشرنوبي يشوّق جمهوره لأغنيته الجديدة "ما كفاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

روج الفنان الشاب محمد الشرنوبي لأحدث أعماله الغنائية، وتحمل عنوان "ما كفاية"، ومن المقرر طرحها يوم الأربعاء الموافق 31 يناير.

ونشر الشرنوبي مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X"، وكتب: "استنوا اغنية ما كفاية يوم الاربعاء على كل المنصات".

يذكر أن محمد الشرنوبي كان قد طرح مع بداية العام الجديد، أغنية جديدة تحمل عنوان "كان نفسي" على موقع يوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهي من كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبي، وتوزيع موسيقي ماهر الملاخ.

كما أعلن من خلالها تعاونه الأول مع شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر، وأشار فى تعليقه إلى أن هذا التعاون سيشمل العديد من المفاجآت، والأعمال الفنية المتميزة.

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