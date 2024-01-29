الجمعة.. عبدالرحيم كمال يوقع روايته "كل الألعاب للتسلية" في معرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يوقع الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، الجمعة 2 فبراير 2024 روايته الجديدة "كل الألعاب للتسلية" ضمن محور ملتقى الإبداع في قاعة فكر وإبداع "بلازا 1" الساعة 4 عصرا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقبل التوقيع يناقشه الدكتور يسري عبدالله وتدير الجلسة الدكتورة صفاء النجار.

عبد الرحيم كمال قدم العديد من الأعمال الناجحة والهامة في الدراما التليفزيونية: "الرحايا" و"شيخ العرب همام" و"الخواجة عبدالقادر" و"ونوس" و"أهو ده اللي صار" و"دهشة" و"جزيرة غمام" و"القاهرة كابول".

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