مادلين مطر تنشر صورة برفقة كلبها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة مادلين مطر متابعيها صورة لها برفقة كلبها.

ونشرت مادلين الصورة من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت عليها: "مع شريكي في الجريمة ذو الأرجل الأربعة".

من جانب آخر، أطلقت المطربة اللبنانية مادلين مطر أغنية جديدة بعنوان "فرح العيد"، الأغنية تتميز بأجواء العيد والمرح، إذ يظهر الكثير من الأطفال معها داخل أحداث الكليب.

أغنية "فرح العيد" من كلمات وألحان وتوزيع موسيقى فارس أبو ملهب والكليب من إخراج إيلي أبو أنطون.

وتم تصويره بمناطق متفرقة من لبنان على مدار ٢٤ ساعة فقط، كما شهدت أحداث الكليب مشاركة تمثيلية لعدد من الممثلين من بينهم ميرنا مكرزل وإيلي أبو أنطون.

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