شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سراج: فخور بمشاركتى فى "فدا مصر" أمام الرئيس السيسى.. وأحمد شرف: شرف كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد سراج لـ"الخليج 365" إنه فخور بمشاركته في عيد الشرطة الـ72 بعرض "فدا مصر" أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي شارك أمامه في منتدي شباب العالم بعرض كنا واحد.

وأضاف سراج أنه سعيد باختيار المخرج خالد جلال له للمرة الثانية ليمثل في عرض مهم وقوي ووطني، حيث جسد دور ضابط في حقبة الخمسينات.

وأشار إلى أنه شارك في الأوبريت الغنائي في فدا مصر كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى، ويستعد لعرض التخرج في مركز الإبداع الفني الدفعة الثالثة بعرض اسمه حاجة تخوف، صياغة وإخراج خالد جلال.

فيما قال الفنان الشاب أحمد شرف، إن الوقوف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، شرف كبير له، مضيفًا أن المخرج خالد جلال هو من دعمه في تلك الخطوة قائلا: "صاحب الفضل علي".

وأضاف أحمد شرف: "اعتاد الأستاذ خالد جلال أن يعطي لي فرصا مهمة، حيث يعتبرني أحد أبنائه، وأنا سعيد بخطوة غناء أغنية من ألحان عمرو مصطفى وكلمات أمير طعيمة".

يذكر أن أحمد شرف هو مطرب وملحن ومغن في دار الأوبرا المصرية، وهو شاب خريج أكاديمية الفنون بالمعهد العالي للموسيقى العربية قسم غناء، بالإضافة إلى أنه طالب من طلاب الدفعة الحالية من مركز الإبداع الفني.

الرئيس السيسي يصافح الفنانة سميحة ايوب من عرض فدا مصر محمد سراج الفنان محمد سراج والمخرج خالد جلال أبطال عرض فدا مصر مع خالد جلال من عرض فدا مصر مي فاروق وأحمد شرف عرض فدا مصر طارق صبري وأحمد شرف

أحمد أشرف وخالد جلال