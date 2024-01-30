"بإطلالة جريئة" هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، متابعيها أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعلا كبيرا من المتابعين.

نشرت هيفاء الصور، والتي تألقت خلالها بإطلالة جريئة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وارتدت تنورة قصيرة باللون الأسود و بلوفر أزرق .

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "الجمال كله، نجمة الجماهيرالأولى، ملكة جمال، احلى واحدة، أيقونة جمال".

يذكر أن، هيفاء وهبي طرحت مؤخرا كليبها الغنائي الجديد "وصلتلها" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر الغنائي محمود عبد الله، وألحان الراحل محمد النادي، وتوزيع نور.



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