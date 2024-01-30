فن ومشاهير

نسرين طافش تواصل تصوير مسلسلها "بدون مقابل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها وجمهورها، مقطع فيديو من كواليس مسلسلها الجديد "بدون مقابل".

ونشرت الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وعلقت عليه: "كواليس مسلسل بدون مقابل".

مسلسل "بدون مقابل" بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد.

نسريننسرين طافش

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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