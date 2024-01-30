أغنية تتر نهاية "رحلة 404" تجمع ليلى مراد بـ الوايلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الشركة المنتجة لـ "رحلة 404" عن أغنية تتر نهاية الفيلم الذي استقبلته دور العرض السينمائي قبل أيام، وحقق نجاحا كبيرا وإشادات واسعة من جانب النقاد والجمهور.

الأغنية جمعت بين صوت ليلى مراد في أغنيتها الشهيرة "يا رايحين للنبي" والتي قدمتها عام 1953، من ألحان رياض السنباطي وكلمات أبو السعود الإبياري، وإحدى قصائد رابعة العدوية الصوفية الشهيرة "راحتي يا أخوتي في خلوتي".

وتعود فكرة استخدام أغنية "يا رايحين للنبي" للمخرج هاني خليفة والكاتب محمد رجاء خاصة وإنها متماشية مع الأحداث الأخيرة من الفيلم، وتم التواصل مع كريم جابر الوايلي لتقديم رؤية جديدة لها ودمجها مع قصيدة "راحتي يا أخوتي في خلوتي" لرابعة العدوية، وتحمس على الفور لتقديمها بطريقة توزيع مختلفة محافظا على تواجد صوت النجمة الكبيرة الراحلة ليلى مراد، ثم دمجه مع صوت ندى عباس والتي قامت بغناء الأشعار في تجربة موسيقية مختلفة، وتم تنفيذها في وقت قياسي. موسيقي وتوزيع: الوايلي من إنتاج ستوديو "ورست" بالتعاون مع فيلم كلينك لفيلم الرحلة 404.

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سماء إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، ونورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي و شاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولاجوني للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائياً أفلام مصر العالمية داخل مصر و Front Row Filmed Entertainment خارج مصر.