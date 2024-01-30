شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة المطربة الإماراتية أحلام فى باريس.. والمطربة تكذب ادعاءات الموقع الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أفاد موقع "leparisien"، بتعرض المغنية الإماراتية ​​أحلام، لسرقة حقائب تحتوى على ما يقرب من 100 ألف يورو من الملابس، أثناء تواجدها في أسبوع الموضة بباريس.

ورغم تأكيد الموقع بتعرضها للسرقة إلا أن المطربة أحلام نفت صحة ما تم نشره وعلقت عبر موقع "إكس" قائلة: "احلام سرقه شنطتها؟، يعني يقصدوني انا؟، انا اصلاً مش في باريس انا في سويسرا من يومين وعموماً الشنطه ابيها حتى لو حلوين ميه الف يوروا اسوي فيها شوبينغ في سويسرا، شكراً حبايبي احببببكم خوفتوا اهلي علي مساكين طارت قلوبهم".

يذكر أن المطربة أحلام تعرضت للسرقة في عام 2016 في باريس، حيث تقدمت وقتها بشكوى سرقة في باريس، وأبلغت عن سرقة ساعة رولكس بقيمة 100 ألف يورو وياقوتة ثمينة، بينما كانت تجلس على الشرفة في مطعم Chez Francis، المطعم المطل على برج إيفل، في ساحة ألما، وكانت قد وضعت حقيبتها بجانبها، نادمة على اختفاء ساعتها والحجر الكريم.