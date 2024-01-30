منى زكى: من أسباب تأخر فيلم "رحلة 404" الإنتاج وحملى فى ابنى الوسطانى

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة منى زكي وأبطال فيلم "رحلة 404" ضيوفا في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس والمذاع على قناة DMC، وتحدثت منى زكى عن بداية عرض السيناريو عليها قائلة: "هاني خليفة اللى جابلى الورق، وعجبنى أوى وعجبتنى الفلسفة اللى فيه، والكلام ده كان في 2013، وانبسطت أوى وكان وقتها كان المؤلف محمد رجاء لسه جديد وقلت لهاني جيبته منين".

وأضافت منى زكي: "وقتها أنا حملت في ابنى الوسطاني، والمشروع من هنا تعرقل وكل شوية ندور على شركة إنتاج يقول ده الورق حلو أوى بس مش هاقدر أنتجه عشان ممكن ميبقاش قريب من الناس، وهو فعلا حدوتة مختلفة لكن الفلسفة اللى فيه ممكن يكون قريب من الناس".

وتابعت: "قلت لهاني خليفة وقتها أنا عاوزة أقولك إنى حامل، قالى طيب كويس فقلت له لأ مش كويس وأنا وقتها كنت حملت كذا مرة بس كان الطفل بيسقط، فقررنا إننا نتوقف، وبعد كده كان شوية نزهق ونقول خلاص مفيش أمل مش هنعمله ونرجع نقول لأ ده فيلم حلو لازم نتمسك بيه، وفضلنا كل السنين دى لغاية لما محمد حفظي قرر يدخل في الإنتاج، ومن هنا بدأت الرحلة بجد".