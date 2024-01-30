ناهد السباعي لشقيقها محمد بعد دخوله المستشفى : "سلامتك يا قلب أختك "

ميرنا وليد - بيروت - علقت الممثلة المصرية ناهد السباعي على تعرض شقيقها المخرج محمد السباعي، لوعكة صحية صباح اليوم ، الذي نقل من بعدها إلى المستشفى.



و نشرت ناهد السباعي، صورة لشقيقها محمد السباعي من المستشفى، و علقت عليها قائلة : "و هذا أيضا يجب أن يمر يا حبيبي سلامتك يا قلب أختك " .

و تعرض المخرج محمد السباعي، لذلك ، بعد أسبوع من أربعين والدته المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي التي رحلت عن عالمنا.

و نشرت آية سماحة، صورة برفقة زوجها محمد السباعي، على صحفتها الشخصية أثناء تواجدهما داخل المستشفى.