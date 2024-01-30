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ميرنا وليد - بيروت - علقت الممثلة المصرية ناهد السباعي على تعرض شقيقها المخرج محمد السباعي، لوعكة صحية صباح اليوم ، الذي نقل من بعدها إلى المستشفى.
و نشرت ناهد السباعي، صورة لشقيقها محمد السباعي من المستشفى، و علقت عليها قائلة : "و هذا أيضا يجب أن يمر يا حبيبي سلامتك يا قلب أختك " .
و تعرض المخرج محمد السباعي، لذلك ، بعد أسبوع من أربعين والدته المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي التي رحلت عن عالمنا.
و نشرت آية سماحة، صورة برفقة زوجها محمد السباعي، على صحفتها الشخصية أثناء تواجدهما داخل المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر ناهد السباعي لشقيقها محمد بعد دخوله المستشفى : "سلامتك يا قلب أختك " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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