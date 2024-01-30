بن أفليك في نزهة عائلية مع زوجته السابقة وجينيفر لوبز وأولادهما - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شوهد المخرج والممثل العالمي بن أفليك في نزهة عائلية مع زوجته النجمة جينيفر لوبيز، وزوجته السابقة الممثلة العالمية جينيفر جارنر، في لوس أنجلوس.



وهما يقضيان الوقت مع بعضهما البعض، في وقت سابق نشرت احدى الصفحات صورًا للوبيز وغارنر وأفليك جميعًا في حدث مدرسي لأطفالهم. وكانت غارنر إلى جانبها ومع ابنة أفليك سيرافينا البالغة من العمر 14 عامًا وابنه صموئيل البالغ من العمر 11 عامًا. وكانت لوبيز وراءهم مع إيمي، أحد توأمها البالغ من العمر 15 عامًا من زوجها السابق مارك أنتوني.

تحدث مصدر إلى Entertainment Tonight في أوائل كانون الأول حول علاقة أفليك بغارنر مع استمرار زواجه من لوبيز. وفيما يتعلق بعائلات لوبيز وأفليك المختلطة، قال المصدر: "إن أطفال بن وجين ينسجمون بشكل جيد للغاية، وكان كل شيء سهلاً وسلسًا على هذه الجبهة، وهو ما كان لطيفًا حقًا بالنسبة لهم". "بن وجين جارنر أيضًا في وضع جيد. لديهم فهم متبادل بأن أطفالهم يأتي في المقام الأول وملتزمون بذلك.

كما أشادت لوبيز بغارنر في مقابلتها مع مجلة فوغ في ديسمبر 2022. لقد وصفت غارنر بأنه "والد مشارك رائع، وهما [أفليك وغارنر] يعملان معًا بشكل جيد."

وتطرقت لوبيز أيضًا إلى الدمج بين عائلاتهما، خاصة بالنظر إلى أعمار أطفالهما: "إن عملية الانتقال هي عملية يجب التعامل معها بقدر كبير من العناية". "إنهم [الأطفال] لديهم الكثير من المشاعر. إنهم مراهقون. لكن الأمور تسير بشكل جيد حتى الآن. ما آمل أن أزرعه مع عائلتنا هو أن أطفاله لديهم حليف جديد بداخلي وأن أطفالي لديهم حليف جديد فيه، شخص يحبهم حقًا ويهتم بهم ولكن يمكنه أن يكون لديه منظور مختلف ويساعدني في رؤية الأشياء التي أستطيع رؤيتها "لا أرى أطفالي لأنني مقيدة عاطفياً للغاية."