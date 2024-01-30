علي الحجار يعلن وفاة صديقه الفنان هيثم توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي

أعلن الفنان علي الحجار عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، وفاة صديقه المطرب والملحن هيثم توفيق، طالبا من جمهوره الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ونشر علي الحجار صورة الراحل، معلقا "في ذمة الله الصديق العزيز الفنان هيثم توفيق .. اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك .دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".

هيثم توفيق مطرب وملحن تعاون مع المطرب علي الحجار في أكثر من عمل غنائي كما شاركه الغناء في أحد الحفلات أغنية "عيشة الحنية" من ألحانه، ووضع له أيضا لحن (خلق الله) مقدمة برنامج (باب الخلق) الذي قدمه الإعلامي محمود سعد، وهي من كلمات الراحل عبدالعزيز عمار، وتوزيع غندور حسين، و(دعاء الشهيد) من كلمات محمد خفاجي، و(عيون الوطن) من كلمات الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي وتوزيع أحمد شعتوت.