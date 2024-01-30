زينة بدون مكياج وياسمين صبري داخل "أسانسير".. لقطات نجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة لها داخل "أسانسير"، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

زينب فياض

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"فستان" سواريه.

حلا شيحة

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها بصورة لها، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

زينة

نشرت الفنانة زينة صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بدون مكياج.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق، من أحدث ظهور لها.

رنا سماحة

نشرت الفنانة رنا سماحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة عفوية من أحدث ظهور لها بأحد المطاعم.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

أمينة خليل

نشرت الفنانة أمينة خليل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، مرتدية "بدلة"، من أحدث جلسة تصوير لها.

ريتا حرب

نشرت الفنانة اللبنانية ريتا حرب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي ترسم.