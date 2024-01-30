بـ"نظارة شمس".. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، أحدث ظهور لها.

ونشرت مقطع فيديو على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت داخل سيارتها، مرتدية نظارة شمس.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري، يعرض لها حاليا في دور العرض فيلم "أبو نسب"، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، بطولة محمد إمام، وماجد الكدواني، إخراج رامي إمام.

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