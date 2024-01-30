منى زكى: حسيت إن "رحلة 404" شبه سينما داود عبد السيد وأحمد حلمى دايما بيساندنى

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة منى زكي وأبطال فيلم "رحلة 404" ضيوف في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس والمذاع على قناة DMC، وتحدثت منى زكى عن دعم احمد حلمي لها قائلة: "أحمد حلمي أكتر حد بيساندنى من أول ما اتجوزنا ولأنه جواه فنان مختلف ومتنوع فهو سند كبير، ودايما موجود معايا".

وعن خوفها من سيناريو فيلم رحلة 404 قالت منى زكي: "مفيش حاجة قلقتني ومكنش وقتها في سوشيال ميديا وشايفة إنه فيلم حلو أوى وإنه شبه السينما اللى بيقدمها داود عبد السيد من ناحية الورق، ومكنتش خايفة بس خوفت بعد كده".

وعن الحجاب واحتمالية تلامس شخصياتها بالحجاب ما بين لعبة نيوتن وتحت الوصاية وفيلم رحلة 404 قالت منى زكي: "كل المحجبات مش بتكون نفس الشكل، وإحنا في فيلم رحلة 404، كان معانا مروة عبد السميع واتفقت مع هاني خليفة على الشكل ده، اللى هو حجاب مش متزمت أوى ويليق على الشخصية وأنا عجبنى أوى ولايق جدا، وبتوجيهات هانى خليفة كان أكيد في فصل في الشخصيات اللى قدمتها قبل كده بالحجاب".

وعن هانى خليفة قالت منى زكي: "أنا وهاني خليفة أصحاب وبنتكلم وبنتقابل على المستوى الإنسانى، وهانى شغله اختلف للأصعب بالنسبة للمثل لأنه بيعيد كتير اوى ولكن لما تفكرى بتلاقى ان الإعادة فيها إفادة".