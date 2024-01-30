هانى خليفة: كل شخصيات "رحلة 404" كانت صعبة.. ومنى زكى: حابة أشكرهم كلهم

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة منى زكي وأبطال فيلم "رحلة 404" ضيوفا في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس والمذاع على قناة DMC، وتحدث هاني خليفة عن فريق عمل الفيلم قائلاً: "أدوار كل الشخصيات صعبة جدا ومش بكبر الحجم، ولكن كنا محتاجين لكل دور ممثل تقيل".

وقال هاني خليفة: "كل الممثلين كانوا عاملين أدوارهم بمهارة وأداء قوي، سواء شيرين رضا ومواجهات فظيعة مع منى زكى، ومحمد ممدوح مفتاح مهم عشان الناس تفهم تاريخ شخصية غادة، وأزمتها الكبيرة مع محمد فراج لما بتدور عليه وبيظهر بمفاجآت تانية عشان كمية الآلم اللى جواه والظروف اللى مر بها، وكذلك باقى الشخصيات عارفة عبد الرسول وخالد الصاوي وسما إبراهيم ومحمد علاء، وأنا ممتن لكل اللى اشتغلوا في الفيلم".

وقالت منى زكى: المغامرة بالنسبة ليا كانت في الشخصية لأنها مختلفة وعمرى ما لعبتها قبل كده، وبحاول أنفذ رؤية المخرج، وأصعب المشاهد ليا كانت الخناقة بينى وبين محمد فراج ومشهدى مع تايسون، وشيرين رضا أنا مبهورة بأدائها لأنها بجد كانت جايبة آخر الشخصية لدرجة إنى كنت بغلط أكتر منها بكتير".

ووجهت منى زكى رسالة لزملائها بالفيلم قائلة: "أنا حابة أشكرهم كلهم لأنهم جم ضيوف، ولكن مش بيجامل ويدلع ولكن بيجامل وبيعمل كل حاجة مظبوطة ودى احترافية مش سهل نلاقيها".