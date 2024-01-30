شكرا لقرائتكم خبر عن هانى خليفة: كل شخصيات "رحلة 404" كانت صعبة.. ومنى زكى: حابة أشكرهم كلهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة منى زكي وأبطال فيلم "رحلة 404" ضيوفا في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس والمذاع على قناة DMC، وتحدث هاني خليفة عن فريق عمل الفيلم قائلاً: "أدوار كل الشخصيات صعبة جدا ومش بكبر الحجم، ولكن كنا محتاجين لكل دور ممثل تقيل".
وقال هاني خليفة: "كل الممثلين كانوا عاملين أدوارهم بمهارة وأداء قوي، سواء شيرين رضا ومواجهات فظيعة مع منى زكى، ومحمد ممدوح مفتاح مهم عشان الناس تفهم تاريخ شخصية غادة، وأزمتها الكبيرة مع محمد فراج لما بتدور عليه وبيظهر بمفاجآت تانية عشان كمية الآلم اللى جواه والظروف اللى مر بها، وكذلك باقى الشخصيات عارفة عبد الرسول وخالد الصاوي وسما إبراهيم ومحمد علاء، وأنا ممتن لكل اللى اشتغلوا في الفيلم".
وقالت منى زكى: المغامرة بالنسبة ليا كانت في الشخصية لأنها مختلفة وعمرى ما لعبتها قبل كده، وبحاول أنفذ رؤية المخرج، وأصعب المشاهد ليا كانت الخناقة بينى وبين محمد فراج ومشهدى مع تايسون، وشيرين رضا أنا مبهورة بأدائها لأنها بجد كانت جايبة آخر الشخصية لدرجة إنى كنت بغلط أكتر منها بكتير".
ووجهت منى زكى رسالة لزملائها بالفيلم قائلة: "أنا حابة أشكرهم كلهم لأنهم جم ضيوف، ولكن مش بيجامل ويدلع ولكن بيجامل وبيعمل كل حاجة مظبوطة ودى احترافية مش سهل نلاقيها".
فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.
وعُرض للنجمة منى زكي فى شهر رمضان الماضى، مسلسل تحت الوصاية، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وشاركها فى البطولة كل من: دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.
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