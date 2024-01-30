جيهان الشماشرجى: هانى خليفة بيغير من جلد الممثل ومنى زكى بتدعم كل الناس

القاهرة - سامية سيد - حل كل من النجمة منى زكي وأبطال فيلم "رحلة 404" ضيوفا في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس والمذاع على قناة DMC، وتحدثت جيهان الشماشرجي عن تجربته قائلة: "كنت مبسوطة لما هاني خليفة كلمنى على الفيلم وأنا اشتغلت معاه قبل كده في مسلسل نمرة 2، وده من حسن حظى إن أولى تجاربى كانت معاه".

وأضافت جيهان الشماشرجي: "بداية شغلى مع هاني خليفة كنت مخضوضة لأنه بيصرخ كتير في الممثلين وبيعيد المشاهد كتير، بس كان بييجى عندى وبيعيد مرتين أو تلاتة ومكنش بيصرخ فيا، وأخدت في نفسى قلم بقى".

وتابعت جيهان الشماشرجي: "بحس أن هاني خليفة بيغير من جلد الممثل وبيطلع حاجة مختلفة تماماً، ورغم إن مر 3 سنوات على تصوير الفيلم وحاليا أنا اتغيرت وتطور أدائي، لكن لما شفت الفيلم حسيت إنى عاوزة أقوله شكرا ودى كانت أول تجربة ليا في السينما".

واختتمت جيهان الشماشرجي حديثها قائلة: "التخوف هو عندما تقابل شخص بتحبه أوى بس متعرفهوش شخصيا كان في منى زكى، وهى إنسانة جميلة وبدعم كل الناس في لوكيشن التصوير".