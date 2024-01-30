ذكرى وفاة عماد حمدي.. رفض الزواج من أجمل جميلات السينما! عشق منهن واحدة تصغره بـ20 عامًا فأحرقت قلبه وتزوجت من أعز أصدقائه!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يناير 2024 02:22 صباحاً - مشوار طويل ومسيرة فنية كبيرة قدمها الفنان الراحل عماد حمدي الذي حلت أول أمس ذكرى رحيله، والذي يتزامن في 28 يناير 1984.

رغم أن حياة الفنان عماد حمدي مليئة بالأحداث الفنية والأعمال التي لا تزال عالقة بالأذهان ولكن في المقابل أيضا حياته الإنسانية مليئة بالأحداث.

زيجات عماد حمدي

تزوج الفنان عماد حمدي 4 زيجات، خلال حياته، والتي كشف نجله نادر عماد حمدي، تفاصيلها والانفصال عنهم جميعا، حيث بدأها بزيجة استمرت 24 ساعة فقط، وكانت من خارج الوسط الفني، ثم تزوج الفنانة فتحية شريف، والدة نجله نادر، واستمرت زيجتهما نحو 8 سنوات، ثم تزوج من الفنانة شادية، واستمرت زيجتهما 3 سنوات، ثم تزوج من الفنانة نادية الجندي، واستمرت زيجتهما 12 عامًا وأثمرت عن ابنهما هشام.

عماد حمدي وشادية

تزوج الفنان الراحل عماد حمدي من الفنانة شادية التي تصعره بـ 20 عاما، واستمرت زيجتهما 3 سنوات، لكن المفاجأة أنه بعد طلاق شادية من عماد تزوجت من عزيز فتحي وكانت لهذه الزيجة بالغ الأثر في حياة عماد حمدي الذي كان يحب شادية.

كما كانت هناك واقعة منشوره في جريدة الأهرام يتهم فيها عماد حمدي طليقته شاديه بحبها للفنان فريد الأطرش وهي على زمته.

تصريحات صحفية للفنان عماد حمدي يتهم فيها طليقته شادية بحبها لـ فريد الاطرش

ومن جهة ثانية، أكد أصدقاء عماد حمدي أنه كان ضحية فريد الأطرش في الوقت الذي يؤكد فيه أصدقاء شادية أنها معزورة لأنها أمضت ثلاث سنوات في عذاب وحاولت أن توهم نفسها وتوهم الناس أنها سعيدة ولكنها لم تستطع أن تكمل.

محطات في مسيرة عماد حمدي

بدأ عماد حمدى مشواره الفنى بأدوار فى أفلام سينمائية، ثم تدرج حتى لعب دور البطولة فى العديد من الأفلام السينمائية، ولقب بفتى الشاشة ونجحت ملامحه المصرية فى التغير والتلون الفنى بين الأدوار كافة، حيث جسد فتى الشاشة والشاب الثري والفقير.

شائعات خلافات مع زوجته السابقة نادية الجندي

تزوج الفنان عماد حمدى من الفنانة نادية الجندي، وبعد الانفصال انتشرت الكثير من الشائعات حول خلافات، بل وصل الأمر إلى الاتهام للفنانة نادية الجندي بالاستيلاء على أموال الفنان عماد حمدى، وعلقت الجندي كثيراً على هذا الادعاء بأنها بريئة وكل تلك الأمور شائعات لتنال منها.

أبرز الأعمال الفنية

قدم الفنان عماد حمدى العديد من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها فيلم “السوق السوداء، شمشون الجبار، أزهار وأشواك، دماء فى الصحراء، موعد مع السعادة، ليلة من عمري، مجرم فى أجازة، أنا وقلبي، لا أنام”.

وتوفي الفنان عماد حمدي في اليوم الموافق 28 يناير من العام 1984 عن عمر ناهز الـ74 عاما إثر أزمة قلبية حادة.

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