ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة العالمية سيلينا غوميز متابعيها عبر حسابها الرسمي، صور عفوية لها.

وظهرت سيلينا بالصور بإطلالة كاجوال بسيطة، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة عفوية.

واللافت أن غوميز ظهرت في الصور بدون مكياج أو فلتر.

نالت صور سيلينا الكثير من الإعجاب، وتفاعل المتابعون معها، وعبروا عن إعجابهم بجمالها الطبيعي بدون مكياج، ورحبوا بعودتها مرة أخرى للظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن آخر ظهور لها كان منذ أسبوعين، بعد أن شاركت متابعيها صورها من حفل "غولدن غلوب".

يذكر أن غوميز كان قد ظهرت بفستان باللون الأحمر الناري، متدرج الطول، ومزيناً بخطوط وتقاطعات في مقدمته مع وجود ثلاث زهور من اللون الأسود، وذلك خلال حفل غولدن غلوب في عامه الـ81.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- سلينا غوميز تنشر صوراً لها بدون مكياج.. لن تصدقوا جمالها الطبيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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