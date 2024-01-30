ريم السعيدي تفاجئ المتابعين بلوك جديد

ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي متابعيها، صوراً لها ظهرت فيها بلوك جديد، وبقصة الشعر القصير جداً.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور، وأعربوا عن إعجابهم بجمال ريم، وأكدوا أن لوك الشعر الجديد يليق بها، كما أشادوا بجرأتها في التخلي عن شعرها الطويل بهذه الطريقة.

يذكر أن ريم السعيدي كانت قد ظهرت مؤخراً في حفل "Joy Awards"، وكان زوجهامقدم البرامج وسام بريديقد نشر مقطع فيديوعلى صفحته قبل ساعات من الحفل، ظهر فيهوعلى وجهه ماسك تحت العينين وعلى وجه زوجته ماسك على كامل الوجه وعلق قائلاً: "تعتني بي زوجتي قبل اليوم الكبير".



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