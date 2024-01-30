شكرا لقرائتكم خبر عن مروان يونس: فى كيميا بينى وبين والدتى خطيرة ونفسى نجتمع فى عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان مروان يونس، في لقاء خاص على تليفزيون الخليج 365، عن حبه للإذاعة والتمثيل وعلاقته مع والدته، خلال العرض الخاص لفيلم الملكة للنجمة هالة صدقى.

وقال مروان يونس: "بحب الإثنين التمثيل والإذاعة جدًا، الإذاعة شخصيتى والتمثيل شخصيتى المفضلة ولما حد بيحب يسألنى تحب نقدمك بأية بقوله فنان شامل كل حاجة مذيع وإعلامى، وعلاقتى مع والدتى الفنانة فاتن واصل هي كده على الحقيقة زى ما بتشوفوها في الفيديوهات، وأنا وهي كيميا خطيرة سوا وهى موهوبة جدًا أكتر منى بكتير ومرة مثلنا في فيلم عروستى سوا بس ما تقبلناش فى أي مشاهد وأتمنى أننا نكون مع بعض فى عمل واحد".

فيلم الملكة من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس ، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز، وتم تغيير اسمه من "كتف رباعي" إلى "الملكة".

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى، حول شخصية "ماجدة"، لديها نادى رياضى و تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدى للأحداث.