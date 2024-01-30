نسخة عربية من المسلسل التركي "إمرأة" قريباً.. بطل العمل لبناني والبطلة سورية

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ميرنا وليد - بيروت - كشفت مصادر مطلعة أن محطة ام بي سي تعمل على تقديم نسخة عربية من المسلسل التركي "إمرأة" الذي سبق ان عرض مدبلجاً ومترجماً في الدول العربية وذلك بعدما حققت نجاحاً كبيراً في مخططتها لتعريب أشهر المسلسلات التركية.
واختارت شركة الإنتاج الممثلة السورية مرام علي لتأدية دور البطولة الى جانب الممثل اللبناني نيقولا معوض بالإضافة الى مشاركة الممثلة ريهام القصّار.
وعلى غرار المسلسلات السابقة التي تم تعريبها، سيتم التصوير في تركيا في الأماكن التي تم العمل فيها على النسخة التركية منه.
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