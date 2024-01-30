ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي محبيها باقتراب موعد طرحا أغنيتها الجديدة التي ستكون باللهجة المصرية تحت عنوان "بحكي عنك". وطرحت الصورة الاعلانية للاغنية وظهرت مرتدية فستاناً باللون الأسود لماع وحاملة شمسية وسط الشتاء.

ومن المتوقع ان تصدر الأغنية الخميس 1 شباط/فبراير على كل المنصات الرقمية. وعبر الجمهور عن حماسه لاستماع لجديد نوال الزغبي حتى ان اسمها تصدر قوائم الترند في العديد من الدول منها عربية و منها أجنبية: لبنان، المملكة العربية السعودية، المغرب، الجزائر، مصر، سويسرا، فرنسا، ألمانيا، كوريا الجنوبية ..

كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي تتصدر الترند في 15 دولة عربية وأجنبية بعد طرحا اعلان أغنيتها الجديدة "بحكي عنك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.