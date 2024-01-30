شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المسرح العربي وقضاياه في جناح الهيئة العربية للمسرح بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم جناح الهيئة العربية للمسرح بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، كل ما يريد معرفته القارئ والمحب لفن المسرح وأيضًا الباحث والمتخصص، وتتنوع الإصدارات ما بين دراسات مسرحية لكبار النقاد والكتاب، ونصوص مسرحية لعدد من المؤلفين العرب من دول مختلفة.

ومن ضمن الإصدارات التي عرضت بالجناح: سلطان والمسرح، مغارس غنام غنام المسرحية ومسابير الدراسات الثقافية، تعليمية إدارة الممثل لمريم الخلاصي، تاريخ المسرح العراقي والانثروبولوجيا الجمالية لدكتور عقيل مهدي يوسف، حداثة المتصل لعبد الفتاح رواس، المكحلة واليشمك ومسرحيات أخري لإبراهيم الحسيني ، اخراج العرض المسرحي بين النظرية والتطبيق لقاسم بياتلي، الجسد السارد لدكتور مدحت الكاشف، فجوات العرض المسرحي لهدي عامر عزيز، وغيرها من الاصدارات .

يأتي المعرض بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة... نصون الكلمة).

وكانت اللجنة العليا للمعرض هذا العام قد قررت اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.