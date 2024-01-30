الجمهور يغازل غادة عبد الرازق في أحدث ظهور (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها بمجموعة صور لها، خلال حضورها عرض أزياء في باريس، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام".

وظهرت غادة في الصور بملابس كاجوال، من أحدث ظهور لها.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي:"القمراية من جوه ومن برا، إيه الحلاوة دي يا قمر، ياحظ شوارع باريس، بحبك، جميلة، شيك أوي، برنسيسة".

وتخوض النجمة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني المُقبل 2024 بمسلسل "صيد العقارب".

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، ماجد المصري، منال سلامة، محمد علاء، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

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