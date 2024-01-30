شيري عادل تنشر صورة رفقة والدتها في مرحلة الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة شيري عادل صورة تجمعها بوالدتها في مرحلة الطفولة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت شيري على الصورة:"حب حياتي".

ويعرض للفنانة شيري عادل حاليا فيلم "عادل مش عادل"، تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، إخراج أحمد يسري، بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، دينا، بدرية طلبة، محمد رضوان ومحمود البزاوي.

ومن ناحية أخرى فوجئ رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بحذف الفنانة شيري عادل جميع صورها مع زوجها الفنان طارق صبري، بعد مرور عام على زواجهما.

بالبحث والتدقيق تبين أن شيري عادل حذفت بالفعل جميع صورها مع زوجها عبر حسابها على إنستجرام، بشكل مفاجئ.

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