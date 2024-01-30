محمد عادل إمام يكشف حقيقة منع الزعيم من الظهور إعلاميا – فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رد الفنان محمد إمام على الاتهامات التي وجهت له وشقيقه المخرج رامي إمام بأنهما يمنعان والدهما النجم عادل إمام من الظهور، مشيرًا أن الزعيم يتمتع بصحة جيدة ولا يوجد سبب يمنعه من الظهور.

وقال محمد إمام في لقاء ببرنامج "أغاني أغاني": "ولا في أي حاجة ليه نمنعه يظهر والناس بتزوره في البيت ومفيش أي حاجة هو واخد إجازة وبيقضي وقته مع الأحفاد ويستمتع بحياته لأن عادل إمام عمل اللي محدش عمله، هو في فترة راحة".

وعن إطلاق البعض لقب "الزعيم الصغير" عليه وقال: "الناس اللي طلعوا عليا لقب الزعيم الصغير كنت في الأول مخضوض منه لكن ابتديت اتعود عليه وهي مسئولية كبيرة جدا وخاصة البنات الصغيرة بيقولولي الزعيم الصغنن".

وأكد الفنان محمد إمام إن والده النجم عادل إمام يتابع أعماله وسعيد بنجاحاته قائلا: "مبسوط بنجاحي أنا وأخويا ومبسوط بأعمالنا واجتهادنا لأننا أخدنا الاجتهاد وحب الشغل منه".

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