منى زكي:"حجابي في رحلة 404 مناسب للشخصية"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة منى زكي عن كواليس مشاركتها في فيلم "رحلة 404" وعن شخصية "غادة" التي قدمتها ضمن أحداث العمل.

وقالت منى زكي، خلال لقائها في برنامج"صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس على شاشة "Dmc"، :"استمتعت في الرحلة وكل مدى طاقتك في الرحلة والكيمياء بينك وبين الممثل تختلف، كل مرة بقابل شخصية جديدة وبالتالي الطاقة بيننا بتكون مختلفة، وحسيت بالسعادة، بالرغم من الإرهاق الشديد".

وأضافت:"أكيد في وقتها كنا كلنا مرهقين، وبحاول الوصول لإحساس معين".

وعن ارتدائها للحجاب قالت منى:"أكيد مش كل المحجبات نفس الصفات، وحجابي ليس متزمتا، لكنه يليق على الشخصية، وعجبني جدا شكلها، وحسيت إنه لايق عليها والمخرج هاني خليفة هو الذي ظبط زوايا الشخصية".

وأوضحت أن طريقة المخرج هاني خليفة اختلفت عن فيلم "سهر الليالي"، ولكن للأصعب على الممثل، قائلة:" صعب على الممثل لأنه يعيد المشاهد كثيرا، هو أصعب في أشياء وأسهل في أخرى".

تدور أحداث فيلم رحلة 404، حول غادة وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة منى زكي، التي تتورط في مشكلة طارئة، قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

شارك في بطولة فيلم رحلة 404، مجموعة من أبرز الفنانين منهم، منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، خالد الصاوي، والعمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

اقرأ أيضا:

محمد عادل إمام يكشف حقيقة منع الزعيم من الظهور إعلاميا – فيديو

سارة نخلة:"عملت عملية تجميل شلت شعر من شعري وزراعته في حواجبي"- فيديو