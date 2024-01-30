مفيدة شيحة تكشف عن مرض سهير جودة وسبب غيابها عن برنامجها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الإعلامية المصرية مفيدة شيحة عن سبب غياب زميلتها الإعلامية سهير جودة عن تقديم برنامج "قعدة ستات" معها، مؤكدة تعرضها لوعكة صحية، وخضوعها لعملية جراحية دقيقة في القولون.

وقالت مفيدة شيحة: "أحب أطمنكم على سهير، هي الحمد لله بقت شوية كويسة، وإن شاء الله قدر المستطاع هنحاول بكره تكلمنا ونسمع صوتها، وده وعد أخدته منها امبارح هتكلمنا لما تقدر، لكن يعني ألف حمد شكر لله ربنا أنعم علينا بنعمة التحسن وإن شاء الله هتكون قريب معانا".

وقد كشفت مفيدة عن تعرض سهير لوعكة صحية، وقالت: "زميلتي وصديقتي العزيزة سهير جودة تتعافى من وعكة صحية بسبب الضغط اللي مرت بيه في الفترة الأخيرة اللي كان سبب في حدوث مشاكل بمعدتها والقولون، وهي حاليا تخضع لفترة راحة لمدة أسبوع، ووعدتنا بأنها هتعود في القريب العاجل. لذلك بطلب من كل محبيها ولكل من يسأل عنها أن يدعو لها، وإن شاء الله هنطمنكم عليها لما تكون قادرة على التواصل وتطمنكم هي بنفسها على حالتها".

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