فيديو نادر لأنغام برفقة والدها ينتشر.. كان عمرها 13 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية أنغام، خلال بداياتها الفنية، وعندما كانت لا تزال تبلغ الـ 13 عاماً من عمرها.



وبدت أنغام برفقة والدها الذي كان يعزف على العود، حيث كشفت كيف بدأ عشقها للغناء واكتشاف والدها موهبتها وهي في الرابعة من عمرها، وهي تغني "أشواق" للموسيقار المصري الراحل رياض السنباطي.

وقد علقت أنغام على تكريمها بالإقامة الذهبية في السعودية قائلة أنها تنتمي إلى هذا المكان.

ونشرت أنغام عبر حسابها الرسمي، صورتين لها، من حفلها الغنائي الذي أحيته إلى جانب الفنان المصري تامر عاشور، والذي أقيم بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وظهرت أنغام بالصور وهي في حالة اندماج أثناء الحوار الغنائي بينها وبين تامر عاشور.

وأرفقت أنغام الصور بتعليق، قالت فيه: "This is where I belong هذا هو المكان الذي أنتمي إليه".