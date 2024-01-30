أحمد الشامي ينضم لمسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق

ميرنا وليد - بيروت - إنضم الفنان المصري أحمد الشامي لفريق عمل مسلسل "صيد العقارب" والمقرر عرضه في موسم رمضان 2024.

وقال أحمد الشامي إنه يجسد شخصية مختلة تماما وستكون مفاجأة للجمهور.

ومسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي وسيمون وأحمد الشامي ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدي بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن.

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