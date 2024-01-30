شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشامي ينضم لمسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انضم الفنان أحمد الشامي، لفريق عمل مسلسل "صيد العقارب" بطولة النجمة غادة عبد الرازق المقررعرضه في موسم دراما رمضان المقبل، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن

وأكد الشامى في بيان صحفي له أنه يجسد شخصية مختلفة تماما وإنها ستكون مفاجأة للجمهور.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي وسيمون أحمد ماهر، ومحمد علاء جمايكا، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح،ريم المصرى، عنبر، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، برديوسر محمد سليمان.

وكان آخر أعمال أحمد الشامي مسلسل «جميلة» بطولة ريهام حجاج، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، عبير صبري، وإخراج سامح عبدالعزيز وتم عرضه في موسم رمضان الماضي.