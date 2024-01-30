شكرا لقرائتكم خبر عن محامي عائلة هالينا هاتشينز ينتقد دفاع SAG-AFTRA عن أليك بالدوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد دفاع عائلة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز، SAG-AFTRA نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية، بعد دفاعها عن الممثل أليك بالدوين في بيان منذ أيام، عقب اتهام الأخير بتهمة محتملة على اثر مقتل المصورة السينمائية في كواليس تصوير فيلم Rust.

ونقلت صحيفة Hollywood reporter، تصريحات محامي عائلة المصورة، الذى انتقد فيه نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية، الذى اكد بأن التهم ستتم توجيهها بالكامل للمثل اليك بالدوين، وان القضية مستمرة ولن تغلق الان، مضيفاً "ان دفاع SAG-AFTRA عن بالدوين وسط اتهامات محتملة جديدة يتعارض مع الفطرة السليمة والقانون".

وتم توجيه الاتهام إلى بالدوين في حادث إطلاق النار على هاتشينز في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن قدمت هيئة محلفين كبرى تحقيقًا جديدًا أوصت بتوجيه اتهامات، وسبق أن اتهم بالقتل غير العمد في يناير 2023، قبل أن يتم إسقاط التهم عنه في أبريل 2023 بعد اكتشاف أدلة جديدة تتطلب التحقيق.

وكانت قد كشفت المدعية العامة لمقاطعة نيو مكسيكو، ماري كارماك ألتويس، لشبكة CNN الأسبوع الماضي، عن لائحة الاتهام الجديدة التي تم توجيهها الى بالدوين، والتي تأتي على أساس أن بالدوين، كمنتج، عليه التأكد من أن موقع التصوير آمن، وأنه كممثل، كان ينبغي أن يفحص السلاح والمقذوفات.