لبلبة تؤكد: "بكيت بسبب تكريم عادل إمام"

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية لبلبة عن السعادة التي شعرت بها عندما حصل الممثل المصري عادل إمام ع =لى تكريم في حفل جوائز Joy Awards في المملكة العربية السعودية.



وقالت لبلبة مؤكدة انها بكت: "بكيت وقت تكريم عادل إمام، لأنهم جابوا مقتطفات من أعماله، والعينين دي عينين الأستاذ عادل، تضحك وتبكي، يديكي البؤس والغلبان والفرحان، هو فعلاً زعيم الفن وحبيبنا، عادل إمام ياخد قلبي، ولما أشوفه أبقى حاسة إني شايفة الفن كله. أنا وعادل إمام عشرة طويلة وعملنا آخر مسلسلين "صاحب السعادة" و"مأمون وشركاه"، أنا بعتبر كل مسلسل فيهم 5 أفلام، بنشتغل 7 شهور وكل يوم مع بعض وبناكل ونفكر ونمثل مع بعض، أنا عاشرت سينمائيين والأستاذ عادل إمام عشت معاه أكتر ما عشت مع أهلي في بيتي... العشرة بيني وبين عادل طويلة وبحس بيه وبعينيه وإمتى هيقول إيه، لا يمكن أبوّظ له إفيه، وهو عارف أنا بحبه قد إيه وبخاف عليه قد إيه، وبعرف هو زعلان ولا مبسوط من مشيته في الطرقة بتاع الاستوديو".

وعن النصيحة التي وجهها لها عادل إمام قالت: "وقت ما مرضت أمي ومرضها خد 16 سنة هو كان خايف عليا جداً، وكنا تقريباً حاسين إن مرضها صعب، فكان دايماً بيسأل هو وعائلته مدام هالة زوجته، ولما ماما اتوفت مبقتش آكل وخسّيت، ويوم العزاء قعد جمبي وقالي كلي علشان خسيتي وبقى شكلك يقرف الكلب، وطبعاً أنا ضحكت هو دمه خفيف".