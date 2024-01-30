ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية منى زكي عن الصعوبات التي واجهتها خلال تصويرها فيلم "رحلة 404".

وقالت منى زكي: "أكتر حاجة عجبتني كانت لما قريت الورق اللي قدّمه لي المخرج هاني خليفة، وشوفت الكتابة الحلوة والشخصيات والفلسفة اللي ورا الحدوتة. الكلام ده كان في 2013 وكل مرة كنت أقرا السيناريو كانت بتحصل عندي نغبشة وأفكر في حاجات كتيرة. وقتها حملت في ابني الوسطاني والمشروع بدأ يتعرقل، وكنت حملت قبلها والحمل لم يكتمل، وحسيت إنها حاجة هتعطلني وفي الآخر مش هتكمل. كنا طول الوقت بندوّر على شركة إنتاج، وكل منتج يقرا الورق يقول حلو جداً لكن مش هقدر أنتجه، لأنه ممكن يكون مش قريب للناس، وهي فعلاً حدوتة مختلفة لكن وراها فلسفة ممكن تبقى قريبة من أي حد في الدنيا، وقعدنا سنين كده".

حديث منى زكي هذا جاء خلال حلولها ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدّمه الفنانة إسعاد يونس عبر قناة dmc.

كانت هذه تفاصيل خبر منى زكي تتحدث عن صعوبات فيلم "رحلة 404" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.